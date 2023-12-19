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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi

Vali Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini ziyaret ederek önemli projeler hakkında bilgi aldı. İlçenin kalkınması ve projelerin güçlenmesi adına istişarelerde bulunuldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi
19.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:17
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini inceledi.

Vali Şefik Aygöl'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti. Vali Aygöl ilk olarak Osmaneli Belediyesi Hal Kompleksinde inşa edilen Yöresel Ürünler Üretim Tesisi binasını ve soğuk hava deposu alanında incelemelerde bulundu.

Ardından, ilçede faaliyet gösteren Kültür Mantarı Tesisi ile Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisine giden Vali Aygöl, önemli projeler hakkında bilgi aldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Münür Şahin, ziyaretin ilçenin kalkınması ve projelerin daha da güçlenmesi adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. İlçenin potansiyeli, tarım ve üretim alanındaki çalışmalar konuşuldu, gelecek projeler için istişarelerde bulunuldu. Vali Aygöl, Osmaneli'nin kalkınması için devam eden projelere destek sözü verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi - Son Dakika


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