Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini İnceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisini inceledi.

Vali Şefik Aygöl'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin eşlik etti. Vali Aygöl ilk olarak Osmaneli Belediyesi Hal Kompleksinde inşa edilen Yöresel Ürünler Üretim Tesisi binasını ve soğuk hava deposu alanında incelemelerde bulundu.

Ardından, ilçede faaliyet gösteren Kültür Mantarı Tesisi ile Osmaneli Belediyesi Modern Sera Tesisine giden Vali Aygöl, önemli projeler hakkında bilgi aldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri ile gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Münür Şahin, ziyaretin ilçenin kalkınması ve projelerin daha da güçlenmesi adına büyük bir önem taşıdığını belirtti. İlçenin potansiyeli, tarım ve üretim alanındaki çalışmalar konuşuldu, gelecek projeler için istişarelerde bulunuldu. Vali Aygöl, Osmaneli'nin kalkınması için devam eden projelere destek sözü verdi. - BİLECİK