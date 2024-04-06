Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Özel Eğitim Okulu öğrencilerini makamında ağırladı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl bu kez makamında çok özel misafirleri ağırladı.

Vali Şefik Aygöl, 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' sebebiyle Özel Eğitim Okulunda öğrenim gören bireyler ile bir araya geldi. Özel bireyleri makamında ağırlayan Vali Aygöl, valilik binasında çeşitli aktiviteler yaparak zaman birlikte zaman geçirdi. Ardından özel bireylere sevdikleri oyuncak ve üniforma hediye eden Vali Aygöl, "Bugün misafirlerim çok özel. Çok değerli ve gerçek sevgilerini hissettiğim çocuklar. Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir araya geldik. Makamımda ağırlayarak özel bireylerimiz ile burada zaman geçirdik. Gerçekten hepsi ışıl ışıl çocuklar. Zaman geçirmekten mutluluk duyduğum meleklerimiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK