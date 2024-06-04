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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Kısa bir süre önce Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in yerine atanan yeni Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı oldu. Ataması tamamlanan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Valilik makamında bir araya gelen ikili Bilecik'te eğitim adına bir süre sohbet etti. Ardından Vali Aygöl, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya iade-i ziyarette bulundu. - BİLECİK