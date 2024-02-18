Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesini takip ediyor - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesini takip ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi\'nin çevre düzenlemesini takip ediyor

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarını yakından takip ederek, kültürel mirasa sahip çıkmak istediklerini belirtti. Aygöl, Bilecik'in manevi değerleri ve kıymetli toprakları için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

18.02.2024 18:26
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları yakından takip ediyor.

Büyük bir heyecan ve titizlikle hazırlanan Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesine ilişkin yürütülecek çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, kültürel mirasa sahip çıkmak istediğini belirtti. Edebali Külliyesi için hayalleri olduğunu belirten Vali Aygöl, "Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma misyonu ve tarihi değerlerimize sahip çıkma adına projelerimiz sürecektir. Hayallerimiz elbette var. Hepsini tek tek gerçekleştirme yolunda gayretle yürümeye devam ediyoruz. Bilecik için buradayız. Bilecik'in manevi değerleri ve kıymetli toprakları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesini takip ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Külliyesi'nin çevre düzenlemesini takip ediyor - Son Dakika
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