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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik'te bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik'te bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, dünya ikincisi olan Milli Sporcu Ahmet Önder ile bir araya geldi. Vali Aygöl, Önder'i tebrik ederek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti. Milli Sporcu Önder, Bilecik'te jimnastik kursuna giden gençlerle buluşarak, jimnastikte dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Vali Aygöl ise Bilecik'in diriliş şehri olduğunu söyleyerek dünya şampiyonluğu sözü verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik\'te bir araya geldi
29.12.2023 - 10:59,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Milli Sporcu Ahmet Önder Bilecik'te bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl, jimnastik aralında dünya ikincisi olan Milli Sporcu Ahmet Önder ile bir araya geldi. Vali Aygöl, Ahmet Önder'i Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini ve göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.

Milli Sporcu Önder, Bilecik'te jimnastik kursuna giden gençlerle buluşarak, jimnastikte dikkat edilmesi gerekilen noktalara değindi.

Vali Şefik Aygöl, dirilişin şehri Bilecik'in kendisine uğur getireceğini söyleyerek, "Dünya şampiyonluğu sözümüzü aldık" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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