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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaşlı kadının kapısını çalarak duygusal anlar yaşattı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaşlı kadının kapısını çalarak duygusal anlar yaşattı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli İlçesine bağlı köyleri ziyaret ederken, yaşlı bir kadının kendisini karşılayamaması üzerine teyzenin evine giderek ellerinden öptü. Vali Aygöl, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak, köylülerin milletin efendisi olduğunu vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaşlı kadının kapısını çalarak duygusal anlar yaşattı
08.01.2024 - 12:04,  Güncelleme: 12:09
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kendisini görmeye gelemeyen yaşlı kadının kapısını çalarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Vali Şefik Aygöl, Osmaneli İlçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Selimiye köylerindeki çalışmaları inceledi. İl Özel İdaresinin asfalt, sondaj ve içme suyu deposu faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Aygöl, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Gittiği her köyde sıcak bir karşılamaya tanık olan Vali Aygöl köylerdeki çocuklarla ve yaşlılarla ayrıca ilgilendi. Özellikle ziyaret esnasında Borcak köyündeki bir olay tanık olanları duygulandırdı. Köyündeki yaşlı bir teyzenin yürümekte güçlük çektiği için Vali Aygöl'ü karşılayamaması nedeniyle duyduğu üzüntü kendisine aktarıldı. Bunun üzerine Vali Şefik Aygöl, teyzenin evine giderek ellerinden öptü. Duygusal anların yaşandığı ziyareti Vali Aygöl sosyal medya hesabından paylaşarak, "Köy ziyaretimde köy meydanına yürüyememiş, biz hanesine elini öpmeye gittik. Bu mesleği gece gündüz demeden heyecanla yapma arzumuzun sırrını özetliyor güzel kalpli nenem. Rabbim ulu çınarlarımızı başımızdan eksik etmesin dualarından mahrum etmesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Vali Aygöl temaslarında Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözüne atıfta bulunarak "köylümüz üretir, yetiştirir ve koskoca bir milleti doyurur. Bu nedenle de köylümüz, milletimizin efendisidir. Köylerimizdeki yaşama kalitesini yükseltmek için çalışmalarımız devam edecektir. İlgi ve alakanızdan ötürü hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yaşlı kadının kapısını çalarak duygusal anlar yaşattı - Son Dakika


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