Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika
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Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde çalışmalar yerinde incelendi

Söğüt Dijital Tarih Müzesi\'nde çalışmalar yerinde incelendi
07.07.2026 11:49  Güncelleme: 11:52
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, beraberindeki heyetle Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Dijital Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Müze tamamlandığında Osmanlı'nın kuruluş dönemi dijital teknolojilerle deneyimlenebilecek.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bir heyetle birlikte Söğüt ilçesinde yapımı devam eden Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde çalışmalar yerinde inceledi.

Türbe alanında yapımı süren proje sahasını ziyaret eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Heyet, proje kapsamında devam eden imalatları inceleyerek müzenin teknik altyapısı, dijital uygulamaları ve planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnceleme programında, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte ziyaretçilere Osmanlı'nın kuruluş dönemini dijital teknolojilerle deneyimleme imkanı sunulacağı ifade edildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Tarihi mirasımızı çağın imkanlarıyla buluşturacak olan Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Söğüt Belediyesi olarak ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirmek ve tarihimizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Dijital Tarih Müzesi'nde çalışmalar yerinde incelendi - Son Dakika

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