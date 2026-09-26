Bilecik Valisi Sözer, 166 bin küçükbaş için koç katım törenine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik Valisi Sözer, 166 bin küçükbaş için koç katım törenine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Valisi Sözer, 166 bin küçükbaş için koç katım törenine katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 4 bin 98 işletmedeki 166 bin küçükbaş için koç katım dönemi başladı. Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük Dodurga'daki törende yetiştiricilerle bir araya gelirken en iyi koç yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Bilecik'te 4 bin 98 işletmede yetiştirilen 166 bin küçükbaş hayvan için koç katım dönemi başladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde düzenlenen Koç Katım Töreni'nde yetiştiricilerle bir araya geldi. Bilecik genelinde 4 bin 98 işletmede 166 bin küçükbaş hayvan bulunurken, Bozüyük ilçesinde ise 375 işletmede 32 bin 500 küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Programda düzenlenen 'En İyi Koç Yarışmasında' dereceye giren yetiştiricilere ödülleri verildi. Yapılan duanın ardından dereceye giren koçlar sembolik olarak sürüye katıldı.

Vali Sözer, "Bilecik'te 4 bin 98 işletmemizde 166 bin küçükbaş hayvanımız bulunuyor. Bu önemli üretim gücünü daha da geliştirmek için yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Koç katım döneminin tüm yetiştiricilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Faik Oktay SözerBilecik ValiliğiBozüyükBilecikEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:20
Tutmasalar vuracaktı Lukaku’nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:54
Mbappe’nin Arda Güler’e yaptığı olay oldu
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:30:50. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik Valisi Sözer, 166 bin küçükbaş için koç katım törenine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei