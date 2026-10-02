Bilecik Valisi Sözer, Göl çiftine konuk oldu, yaşlıların yanında olacaklarını söyledi - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, Göl çiftine konuk oldu, yaşlıların yanında olacaklarını söyledi

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Bilecik Valisi Sözer, Göl çiftine konuk oldu, yaşlıların yanında olacaklarını söyledi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan Necibe ve Salim Göl çiftinin evine konuk oldu. Çiftin taleplerini dinleyen Sözer, devletin tüm yaşlıların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Necibe ve Salim Göl çiftinin hanesine konuk oldu.

Vali Sözer'e, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Şinay eşlik etti. Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden Necibe ve Salim Göl çiftinin talepleri dinlenerek, yaşamları hakkında sohbet edildi.

Yaşlıların toplumun önemli bir değeri olduğunu belirten Vali Faik Oktay Sözer, "Büyüklerimizin her zaman yanında olmak, onların talep ve ihtiyaçlarını dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Devletimizin imkanlarıyla tüm yaşlılarımızın ve ailelerinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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