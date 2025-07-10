Bilecik Valisi Sözer, Mehmetçiklerle Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin'i makamında ziyareti sonrası Mehmetçiklerle aynı sofrada buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, ildeki güvenlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Vali Sözer, Jandarma Eğitim Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Mehmetçiklerle birlikte öğle yemeği yedi. Mehmetçiklerle yakından ilgilenen Vali Sözer, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Program sonunda Vali Sözer, "Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, bunu kahraman güvenlik güçlerimize ve şehitlerimize borçluyuz" dedi. - BİLECİK