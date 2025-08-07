Bilecik Valisi Sözer, Yenipazar\'da İade-i Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yenipazar Kaymakam Vekili Mehmet Salih Uçar ve Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakamlık binasında gerçekleşen ziyarette, Yenipazar'ın genel durumu, kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyeti konularında değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i de ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer ilçede devam eden projeler ile planlanan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Yenipazar Kaymakam Vekili Mehmet Salih Uçar kamu kurumlarının koordineli şekilde çalıştığını ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini ifade etti. Vali Sözer ise Yenipazar'da yürütülen hizmetlerin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, devletin vatandaşla en güçlü şekilde buluştuğu yerlerin ilçeler olduğunu vurguladı. - BİLECİK