Vali Sözer, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kabul etti - Son Dakika
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Vali Sözer, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kabul etti

Vali Sözer, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kabul etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla belediye zabıta personelini makamında kabul ederek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle zabıta personelini kabul etti.

Vali Sözer, Zabıta Haftası vesilesiyle Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve beraberindeki zabıta personelini makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde zabıta teşkilatının yürüttüğü çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için önemli bir kamu hizmeti yürüten zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutlayarak, özveriyle görev yapan tüm zabıta personeline çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Kaynak: İHA

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