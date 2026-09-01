Vali Sözer, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelini kabul etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle zabıta personelini kabul etti.

Vali Sözer, Zabıta Haftası vesilesiyle Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve beraberindeki zabıta personelini makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde zabıta teşkilatının yürüttüğü çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sözer, vatandaşların huzuru, sağlığı ve güvenliği için önemli bir kamu hizmeti yürüten zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutlayarak, özveriyle görev yapan tüm zabıta personeline çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.