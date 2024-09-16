Bilecik ve Bayırköy Belediyeleri Arasında Dostluk Maçı

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Bilecik ve Bayırköy belediyeleri arasında düzenlenen maçta kazanan dostluk oldu.

Belediyeler arasında düzenlenen maçlar yoğun katılımla devam ediyor. Bilecik Belediye personelleri ve Bayırköy Belediye personellerinin karşı karşıya geldiği maçta kazanan dostluk oldu. Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, düzenlenen maç ile amaçlarının çevre belediyelerdeki arkadaşlarla tanışmak ve belediye çalışanları arasındaki birlik beraberliği sağlamak olduğunu belirtti. - BİLECİK