Bilecik ve Bursa\'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - BİLECİK