Bilecikli Ahmet Karadağ, Hollanda'da Yüksek Lisans Programı Kazandı - Son Dakika
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Bilecikli Ahmet Karadağ, Hollanda'da Yüksek Lisans Programı Kazandı

Bilecikli Ahmet Karadağ, Hollanda\'da Yüksek Lisans Programı Kazandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve üniversiteyi birincilikle bitiren Ahmet Karadağ, Hollanda'da 'Kimya Sanayinde Hammadde ve Prosese Dayalı Karbon ve Su Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Çözümler ve Katalizörler' konusu üzerinde burslu eğitim almaya hak kazandı. Ahmet Karadağ, Türkiye'ye döndüğünde yüksek mühendis olarak çalışma hakkı elde edecek.

26.07.2024 11:34
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden ve okuduğu üniversiteyi bölüm birincisi olarak bitiren Ahmet Karadağ, yurt dışında yüksek lisans programı kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği mezunu Ahmet Karadağ, Hollanda'da 'Kimya Sanayinde Hammadde ve Prosese Dayalı Karbon ve Su Ayak İzinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Çözümler ve Katalizörler' konusu üzerinde burslu eğitim almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde; yurt dışına gönderilecek Vizyon ve Farkındalık Eğitimlerine katılan Ahmet Karadağ'ın 2022 yılında hazırlamış olduğu 'İkili Membran Reaktörde Yakıt Bio Katkı Maddesinin Üretimi' projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmişti.

Eylül ayında Hollanda'da '2024 (YLSY) Yurt dışı Yüksek Lisan Programına' katılacak olan Karadağ, Türkiye'ye döndüğünde yüksek mühendis olarak çalışma hakkı kazanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecikli Ahmet Karadağ, Hollanda'da Yüksek Lisans Programı Kazandı - Son Dakika

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