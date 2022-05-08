Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz - Son Dakika
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Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz

08.05.2022 11:45

Bilecik’te çiğ süt ve süt ürünleri satan esnaf Ahmet Sarı, ekonomik kriz nedeniyle satışların azaldığını belirterek, “İnsanlar, mesela haftada 5 kilo alıyorsa ilk başta 3’e düşüyor, haftada bir alıyorsa 15 günde bir almaya başlıyor. Maalesef insanların alım gücü gittikçe düşüyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te çiğ süt ve süt ürünleri satan esnaf Ahmet Sarı, ekonomik kriz nedeniyle satışların azaldığını belirterek, "İnsanlar, mesela haftada 5 kilo alıyorsa ilk başta 3'e düşüyor, haftada bir alıyorsa 15 günde bir almaya başlıyor. Maalesef insanların alım gücü gittikçe düşüyor. Ağlanacak halimize gülüyoruz" dedi.

Bilecik'teki dükkanında çiğ süt ve süt ürünleri satan Ahmet Sarı, müşterilerin alım gücüne bağlı olarak satışlarının düştüğünü söyledi. Sarı, "Geçen sene en yakın örnek ramazan ayıydı. Geçen sene ramazan ayında satışlarımız gayet güzeldi. Pandemi olmasına rağmen güzel satışlarımız oluyordu. Bu sene ramazan ayında, milletin alım gücüne bağlı olarak satışlarımız biraz yavaştı" diye konuştu.

"ALIM GÜCÜ GİTTİKÇE DÜŞÜYOR"

Sadece süte zam gelmediğini, doğru orantılı olarak süt ürünlerinin de zamlandığını söyleyen Ahmet Sarı, "İnsanlar, mesela haftada 5 kilo alıyorsa ilk başta 3'e düşüyor, haftada bir alıyorsa 15 günde bir almaya başlıyor. Sadece süte de gelmiyor; peynir, yoğurt ve diğer ürünlere de geleceği için maalesef insanların alım gücü gittikçe düşüyor" dedi.

"İŞLERİMİZ PEK İÇ AÇICI DEĞİL"

Sarı, "Ağlanacak halimize gülüyoruz. Ama ilk başlarda, mesela bir ürüne zam yaptığımız zaman insanlar, 'Yine mi zam' gibi tepki veriyorlardı. Artık son 3-4 aydan beri haftada bir ürüne zam geldiği için insanlar artık 'Zam geldi mi' deyip öyle alıyorlar ürünü. Yani işlerimiz pek iç açıcı değil açıkçası" diye konuştu.

Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz
Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz
Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz
Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz

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Ekonomik Kriz, Ahmet Sarı, Bilecik, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bilecikli Esnaf: İnsanların Alım Gücü Gittikçe Düşüyor. Ağlanacak Halimize Gülüyoruz - Son Dakika


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