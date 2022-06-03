Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu

03.06.2022 11:19
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapıldı.

Yetişkinler ve öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmaları son derece heyecanlı anlara sahne oldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışmaların sonunda yetişkinlerde 4 Eylül Halk Eğitimi Kur'an Kursu öğrencileri, okul grubunda ise Mehmet Akif Ersoy kız öğrenci grubu birinciliği elde ettiler. Birinci olan öğrencilerin hediyelerini yarışma programına katılan Kaymakam Refiki Yunus Tekçe verdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam yarışma ile ilgili olarak "Öncelikle birinci olan ekiplerimizi ve Kur'an kursu eğiticimiz Halime Cevizoğlu'nu, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz." dedi. - BİLECİK

Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu
Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu

YORUMLAR
500
Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu Mihalgazi Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Mihalgazi Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Bingöl'de kadınların el emekleri görücüye çıktı Bingöl'de kadınların el emekleri görücüye çıktı
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Bilecik, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:22:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bilgi yarışması heyecanlı anlara sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement