Bilim ve Kültür Buluşması Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bilim ve Kültür Buluşması Erzurum'da Gerçekleşti

Bilim ve Kültür Buluşması Erzurum\'da Gerçekleşti
30.06.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, 'Cahit Arf Halk Buluşmaları' ile bilimi halkla buluşturdu.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Cahit Arf Halk Buluşmaları: Temelli Kıraathanesinde Bilim ve Kültür Sohbetleri" programı, Erzurum halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla, bilimsel bilginin halkla buluşturulmasını amaçlayan bu yeni uygulama kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Üniversitesi ise bu önemli buluşmayı, Erzurum'un kültürel belleğinde derin izler taşıyan Temelli Kıraathanesinde gerçekleştirdi.

"Bilim Halk İçindir" anlayışının sahadaki karşılığı

Programda, bilim insanları ile halkı aynı çatı altında buluşturan etkinlik kapsamında, Erzurum'un tarihi, kültürü, müziği, gastronomisi ve sosyal yapısı farklı akademik disiplinler ışığında değerlendirildi. Etkinlikte, kahvehane kültürü, aşıklık geleneği, müzik ve belleğin mekansal izleri gibi konular katılımcılarla paylaşıldı.

Açılış konuşmalarında etkinliğin anlamına ve amacına değinilerek, Cahit Arf'ın "bilim halk içindir" düsturunun izinden gidildiği vurgulandı. Erzurum'un hem kültürel değerlerinin hem de toplumsal hafızasının bilimsel bir yaklaşımla yeniden yorumlandığı programda, halktan gelen katkılarla da etkileşimli bir ortam oluştu.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan mesaj: "Bu buluşmalar, bilimin toplumla kucaklaşmasıdır"

Yoğun programı nedeniyle şehir dışında bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, katılımcılara gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin yalnızca laboratuvarlarda, akademik yayınlarda ya da dersliklerde kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bilim; sokağa, insana, hafızaya, yaşanmışlığa temas ettiğinde anlam kazanır. Bugün Erzurum'un en özel mekanlarından biri olan Temelli Kıraathanesi'nde düzenlenen bu program, işte tam da bu anlayışın bir yansımasıdır. Cahit Arf'ın mirasını yaşatan bu etkinlik, üniversitelerin topluma açılan kapıları olan Bilim İletişimi Ofislerimizin güçlü bir başlangıcıdır. Halkla buluşan her bilimsel çaba, bizi daha aydınlık bir geleceğe taşır.

Katkı sunan tüm akademisyenlerimize, organizasyonu gerçekleştiren Bilim İletişimi Ofisimize ve bu anlamlı buluşmaya katılım gösteren Erzurum halkına gönülden teşekkür ediyorum."

Kültürel zenginlikler bilimsel perspektifle yorumlandı

Moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem'in yaptığı program boyunca Öğr. Gör. Rahmi Karadabağ, Temelli Kıraathanesinin tarihçesini ve Erzurum kültüründeki yerini aktarırken, Prof. Dr. Dilaver Düzgün ise Erzurum'un edebi kahvehane geleneğini anlattı. Geleneksel aşık atışması gösterisi büyük beğeni toplarken, Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, aşıklık geleneğinin sosyal yapılarla ilişkisini değerlendirdi.

Doç. Dr. Ozan Gülüm, Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrasının halk müziğiyle kurduğu bağı anlatırken; Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Erzurum'un bellek mekanlarını, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ ise Erzurum'un kültürel mirasını kapsamlı biçimde ele aldı. Program, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Aksakallı Bayraktar'ın Erzurum mutfağına dair sunumuyla sona erdi.

"Bu Buluşma, Bilim ile Kültürün, Halk ile Akademinin Aynı Sofrada Buluştuğu Bir Modeldir"

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, bu özel buluşmanın yalnızca bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Cahit Arf Halk Buluşmaları" serisinin farklı temalarla ve yeni mekanlarla devam edeceğini belirtti.

Bilimi halkla buluşturan bu etkinliğin, akademi ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını dile getiren Bayraktar: "Bizler için bilim sadece laboratuvarda üretilen bir bilgi değil, aynı zamanda toplumun içinde yankı bulması gereken bir değerdir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, bilim ile kültürün, halk ile akademinin aynı sofrada buluştuğu bir modeldir. Bu modeli daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi, bilimin halkla buluştuğu bu tür etkinliklerle üniversite-toplum etkileşimini güçlendirmeye ve Türkiye'nin bilimsel okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Cahit Arf, Etkinlik, erzurum, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilim ve Kültür Buluşması Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı Deprem oluyor zannedip dışarı fırladılar, gerçek başka çıktı
Yavaş’tan “Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem“ dediği iddiasına yalanlama Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti Torununun canını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Diyarbakır’da ’kız kaçırma’ kavgası 1 ölü, 3 gözaltı Diyarbakır'da 'kız kaçırma' kavgası; 1 ölü, 3 gözaltı
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sürpriz misafir Uçak pisti pas geçti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
19:47
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi
İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
19:25
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar
Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
19:20
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
19:12
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
18:39
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
18:27
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
18:16
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
18:09
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı
99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
17:25
İran, BM’den İsrail ve ABD’nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
İran, BM'den İsrail ve ABD'nin saldırgan olarak tanınmasını istedi
17:22
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu
17:08
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
Halı sahada kavga: Önce bıçakladılar sonra ezmeye çalıştılar
15:48
Gizli duruşma sonrası Netanyahu’nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Gizli duruşma sonrası Netanyahu'nun bu haftaki duruşmaları ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 11:31:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bilim ve Kültür Buluşması Erzurum'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.