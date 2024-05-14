Yerel

Bilinçsizce atılan ağlar onlarca canlının telef olmasına neden oldu

Metrelerce ağ temizliğinde ölmüş balık, ördek ve kaplumbağa bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, İç Sularımızı Hayalet Ağlardan Temizliyoruz Projesi'ne katılan Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri metrelerce ağ içinde ölmüş veya ölmek üzere olan balık, ördek ve kaplumbağa ile karşılaştı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çifteler ilçesi Sakarıbaşı bölgesinde gerçekleştirilen İç Sularımızı Hayalet Ağlardan Temizliyoruz Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara, Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği üyeleri katılım sağladı. Uzun süren çalışmalar neticesinde sudan ağ, pinter ve hapislerin içerisinde onlarca ölü veya ölmek üzere olan balığın yanı sıra kaplumbağa, ördek, balıkçıl kuş gibi canlılar görüldü.

"İçin faydalı olacak projelerde yer almaya devam edeceğiz"

Eskişehir Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Yasin Başaran, "Daha öncede dediğimiz gibi ESABDER olarak amatör ve sportif olta balıkçılığının gelişmesi, sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak için faydalı olacak projelerde yer almaya devam edeceğiz. Başta böyle bir projeye öncü olan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, dernek yönetimimiz ve üyelerine, çalışmalarda birlikte hareket ettiğimiz ETSOBDER derneği başkanı Fatih Garip ve üyelerine teşekkür ederiz" dedi.