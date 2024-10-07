BİM Markette Şok Edici Pirinç Kaza

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, BİM marketinden pirinç almak isteyen bir vatandaş, şok edici bir manzarayla karşılaştı. Kapalı pirinç paketinde dolaşan böcekleri gören vatandaş, yetkililerden acilen denetim yapılmasını talep etti.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan BİM marketten 1 kilogramlık baldo pirinci almak isteyen R.D. isimli vatandaş, paketi eline aldığında içinde bir şeyin hareket ettiğini fark etti. İncelemeye devam eden vatandaş, kapalı paketin içinde böceklerin olduğunu görünce durumu cep telefonu ile kayıt altına aldı.

"Kapalı paketin böceklenmiş olması beni şok etti"

Yaşadığı olay karşısında şaşırdığını dile getiren R.D, "Bir paket pirinç almak için markete gittim ve gördüğüm manzara beni adeta şok etti. Kapalı bir paketin böceklenmiş olması inanılmaz bir şey. Eğer dikkat etmeseydim böcek dolu bu paketi satın almış olacaktım. Yetkilileri acilen denetime davet ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ