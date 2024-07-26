BİM Tırı Park Yeri Bulamayınca Trafiği Kilitledi

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Bilecik'te bir şubesine mal indirmek için gelen Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye (BİM) ait tır mağaza önünde park yeri bulmayınca trafiği kilitledi. Bu duruma sürücüler korna basarak tepki gösterdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Çarşı Sokak üzerinde bulunan BİM mağazası bu sabah 10.00 sıralarında mal indirmek gelen tır sürücüsü işyeri önünde park yeri bulamadı. Aracını Bilecik Belediyesi Bilgi Evi girişine doğru park eden tır sürücüsünün dorsesinin yarısından fazlası yolda kaldı. Tek taraflı trafiği kapatan bu duruma sürücüler isyan etti. Bu duruma korna çalarak tepki gösteren sürücüler, tır sürücüne duyarsızlığından dolayı da isyan ettiler. - BİLECİK