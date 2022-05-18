Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak - Son Dakika
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Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak

18.05.2022 13:47

Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak Sivas'a özgü kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılacağı Zanaatkarlar Müzesi ve Çarşısı açıldı.

Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak

SİVAS - Sivas'a özgü kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılacağı Zanaatkarlar Müzesi ve Çarşısı açıldı.

Sivas Valisi görevini yürütürken Şanlıurfa Valiliğine Atanan Salih Ayhan, son mesai gününde Zanaatkarlar Müzesi ve Çarşısının açılışını yaptı. Sivas'a özgü zanaatları ve zanaatçılığı ziyaretçilerine yaşatacak olan çarşı dönemine uygun olarak tasarlandı. İçerisinde 41 adet dükkanın yer aldığı çarşıda, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler sergilenerek ziyaretçiler üretimlerine tanıklık edecek.

"Bu bölge bir kültür havzası"

Vali Salih Ayhan, maksatlarının takdir edilmek değil, takdirlik işler yapmak olduğunu söyleyerek, "Şuan baktığımızda geçen yıl sanayi mektebi müzesini açtık. Bu alanda yoğun bir çalışma vardı. Burayla ilgili düşüncemiz vardı. Bu bölge bir kültür havzası, Sivas'ın kadim kültürünü temel maksatta dışarı çıkarmaktı. Baktığımızda Sivaslıların nefes alacağı, tarihini, ecdadını ve eski zanaatkarların ortaya çıktığı güzel bir eser oldu. Bunun zamanla da kıymeti çok daha fazla anlaşılacak. Eser ortaya çıkarmak kolay değil, birlikte hareket etmek gerekiyor. Milletvekilimiz, bakanımız,,il özel idaremizi ve çalışan tüm arkadaşlar tarihe altın harflerle yazılacak çalışma yaptılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugünde bir eserimizi daha hizmete sunacağız. Sivas'ta bu eserlerin güzel şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Takdir edilmek değil maksat, takdirlik işler yapmak" şeklinde konuştu.

Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak

YORUMLAR
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Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı Sivas Valisi Salih Ayhan basın mensuplarıyla vedalaştı
Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak - Son Dakika


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