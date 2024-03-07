Binali Yıldırım, Ahmet Arslan'ın babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Binali Yıldırım, Ahmet Arslan'ın babasının cenaze törenine katıldı

Binali Yıldırım, Ahmet Arslan\'ın babasının cenaze törenine katıldı

Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, 65. Hükümet'in Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın babası Hacı Süleyman Arslan'ın cenaze törenine katıldı. Törene eski bakanlar, büyükelçi, vali, milletvekili ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Cenaze namazının ardından Hacı Süleyman Arslan, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

07.03.2024 16:59
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Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ahmet Arslan'ın babasının cenaze törenine katıldı.

65. Hükümet'in Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın babası Hacı Süleyman Arslan'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Kağızman Merkeze Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Son Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski bakanlar İsmet Yılmaz ile Habip Soluk, Büyükelçi Suat Hayri Aka, Kars Valisi Ziya Polat, eski Kars Valisi Rahmi Doğan, Milletvekili Adem Çalkın, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakibin kılınan cenaze namazının ardından Hacı Süleyman Arslan, sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Arslan, Kağızman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Binali Yıldırım, Ahmet Arslan'ın babasının cenaze törenine katıldı - Son Dakika

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