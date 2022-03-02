Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi - Son Dakika
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Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi

02.03.2022 10:10
Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, erişilebilir bir kurum olduğunu belgeleyerek göndere logolu bayrak çekildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, erişilebilir bir kurum olduğunu belgeleyerek göndere logolu bayrak çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Av. Fatma Öncü'nün başkanlığında Düzce'de Erişilebilirlik logo tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurumlara erişilebilirlik logolu bayraklar teslim edildi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş tarafından bayraklar teslim edildi. Ayrıca SGK Müdürlüğüne de belge ve bayrak teslim edildi. Toplantının ardından Erişilebilir logolu bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi. - DÜZCE

Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi
Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi

YORUMLAR
500
Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor Üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Üç katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Fatma Öncü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Binaya erişilebilir logolu bayrak çekildi - Son Dakika


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