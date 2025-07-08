Bindallıya İlgi Artıyor

Eskişehir'de özellikle düğünlerde tercih edilen bindallı isimli yöresel kıyafetin satışını yapan Türkan Nazlıcan, sezonla birlikte işlerinin arttığını dile getirerek, "Gençler artık bindallıya önem veriyor ve severek giyiyorlar" dedi.

Eskişehir'de bindallı satışı yapan 69 yaşındaki Türkan Nazlıcan, küçük yaşlarından itibaren severek terzilik yapıyor. Son 30 yıldır bindallı satışı yapan Nazlıcan, mesleğinin yıllardan beri gelen adetlerin devam ettirmeye katkı sağladığını düşünüyor. Yaz sezonlarında satışların daha fazla olduğunu ve her sene daha farklı modellerle yenilendiğini ifade eden Nazlıcan, genç kızların bindallı giymesinden çok mutlu. Nazlıcan, "Gençler artık bindallıya önem veriyor ve severek giyiyorlar." dedi. - ESKİŞEHİR