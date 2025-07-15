Bingöl\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bingöl'de 15 Temmuz demokrasi zaferinin 9'uncu yıl dönümünde şehitlikler ziyaret edilip dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Bingöl'de çeşitli programlar düzenleniyor. Bu çerçevede ilk olarak il protokolü ve vatandaşlar tarafından ilk olarak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' temalı resim ve görsel sanatlar sergisi gezildi. Ardından Bingöl Şehitliği'nde şehitlerin anıtlarına karanfiller bırakılarak dualar edildi. - BİNGÖL