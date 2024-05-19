Bingöl'de 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Bingöl'de 19 Mayıs coşkusu

Bingöl\'de 19 Mayıs coşkusu

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı. Program kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi ve ödüller verildi.

19.05.2024 13:33  Güncelleme: 13:39
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Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılı coşkuyla kutlandı. Program, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Şehir Stadyumu'ndaki İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde koşu yarışması yapıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "19 Mayıs milletimizin 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk günüdür. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin şaha kalkışının başlangıç günüdür. 19 Mayıs milletimizin en zor şartlarda dahi azmi ve manevi gücüyle askeri ve teknik gücü yüksek devletleri mağlup edebileceğinin ispat günüdür. 19 Mayıs milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günüdür" dedi.

Konuşmanın ardından jimnastik, tekvando ve halkoyunları gösterileri yapıldı. Ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent genelinde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Program, bayrak yürüyüşünün ardından son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programına Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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