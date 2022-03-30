Bingöl'de çiftçiler bilgilendirildi - Son Dakika

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından çiftçiler, bitki besleme ve hastalıklar konusunda bilgilendirdi.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çiftçi bilgilendirme çalışmalarına da başladı. Merkez Garip köyü ile Gözeler köyünde çiftçilerle bir araya ekipler, bitki besleme ve hastalıklar hakkında bilgilendirme yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Teknik personellerimizce, ilimiz Merkez Garip Köyünde çiftçilerimize bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele, Gözeler Köyünde ise Modern Sulama Sistemleri konusunda eğitim verildi" denildi.

Eğitimlerin devam edeceği de bildirildi. - BİNGÖL