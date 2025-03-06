Bingöl'de Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Bingöl'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

Bingöl\'de Deprem ve Yangın Tatbikatı

49 okulda 30 bin öğrenciye deprem, 14 pansiyonda 1.300 öğrenciye yangın tatbikatı yapıldı.

06.03.2025 16:06
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Bingöl'de 49 okulda 30 bin öğrenci ve personele deprem ve 14 pansiyonda kalan bin 300 öğrenciye de gece yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından deprem ve yangın tatbikatları konusunda açıklamalarda bulundu. Vali Usta, "Depremden korkmayalım, depreme hazırlıklı olalım. Milli eğitim olarak okullarımızda çocuklarımızla aralıksız bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar 49 okulumuzda yaklaşık 30 bin öğrenci ve personelle deprem tahliye tatbikatı, 14 pansiyonda kalan bin 300 öğrenci ve personelle gece yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. Mart ayı sonuna kadar tüm okullarımızda 64 bin öğrencimizle eğitimleri tamamlayacağız. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında bugün de JICA Türkiye Başkanı Watanabe Daisuke ve JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Danışmanı Doç. Dr. Emin Özdamar'ın da katılımıyla, Vali Güner Orbay Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta MEM, AFAD, UMKE, AKUB ve itfaiye desteğiyle öğrencilerimizle birlikte deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Hepimiz için farkındalık oluşturan, verimli bir çalışma oldu. Başta kıymetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, katkı sunan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Afetsiz ve sağlıklı günler diliyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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