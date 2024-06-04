Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi bünyesi ve destekleriyle çeşitli eğitimler alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi. Vali Ahmet Hamdi Usta, sergi programında yaptığı konuşmada, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın önemine değindi ve kursiyerleri tebrik etti.

04.06.2024 12:31
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Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi bünyesi ve destekleriyle çeşitli eğitimler alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri sergiledi.

Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi koordinesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yılsonu sergisi programı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler vatandaşlara sunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bizler de yıl boyunca yapılan çalışmaları incelemek ve emeği geçen kursiyerlerimizi, usta öğreticilerimizi ve idarecilerimizi tebrik etmek üzere sizlerle bir aradayız. Hayat Boyu Öğrenme tüm yaşantımızı içeren bir eğitim faaliyeti, 7'den 70'e hepimizi yakından ilgilendiren etkinlikler bütünüdür. Bu programlarla; öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi ve öğrenmeyi teşvik ederek öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı, bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan vatandaşlarımızın öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu programlarla inşallah bir yandan vatandaşlarımıza farklı meslekler edindirecek bir yandan da kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkararak yarınlara taşıyacak, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz" dedi.

Vali Usta'nın konuşmalarının sonra okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Halk oyunları gösterisinin ardından il protokolü, kurulan stantları gezerek kursiyerleri tebrik etti.

Sergi programına Vali Usta'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Halk Eğitim Müdürü Ömer Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi - Son Dakika
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