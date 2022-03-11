Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

11.03.2022 10:53
Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

Bingöl'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Samet Topak için cenaze töreni düzenledi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla ebediyete uğurlandı. - BİNGÖL

Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı
Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

YORUMLAR
500
Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı Bingöl'de jandarma kadınlara karanfil verdi, KADES'i tanıttı

Uzman Çavuş, Jandarma, Cenaze, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:39 Ümraniye'de kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı, patlamalar yaşandı
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:29 Kiev'in işgali için gelen 65 km'lik Rus konvoyu dağıldı!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
10:19 Seda Sayan 7. kez evleneceği iddiasını yalanladı!
10:17 Avrupa'da heyecanlı gece! A Milli Takımımızın futbolcuları gündem oldu
10:09 Son dakika: Terazi bozuldu! Cari açık 7,1 milyar dolar ile son 4 yılın en yüksek seviyesinde
10:02 İmamoğlu, AKOM'dan İstanbul'daki son durumu anlattı: Yarın lütfen evde kalın, programınız varsa iptal edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 10:59:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement