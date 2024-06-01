Bingöl'de Vatandaşlar Filistin ve Gazze İçin Destek Nöbeti Tutacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Vatandaşlar Filistin ve Gazze İçin Destek Nöbeti Tutacak

Bingöl\'de Vatandaşlar Filistin ve Gazze İçin Destek Nöbeti Tutacak

Bingöl'de İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından vatandaşlar çadırlar kurarak sabaha kadar Gazze için destek nöbeti tutacak. Etkinlik, sabah namazının ardından sona erecek.

01.06.2024 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de vatandaşlar, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin ve Gazze için sabaha kadar çadırlarda destek nöbeti tutacak.

Bingöl'de İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla STK platformları tarafından yürüyüş düzenlendi. "Bingöl Gazze Barış Programı" etkinliği çerçevesinde kent parka gelen vatandaşlar, çadırlar kurarak sabaha kadar Gazze için destek nöbeti tutacak.

Ailesiyle birlikte parka gelerek çadır kuran vatandaşlardan Hasan Berdibek, "Siyonist İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu zulme karşı bugün Bingöl halkı olarak çarşı merkezden kent parka yürüyüş düzenledik. İsrail'in yapmış olduğu soykırımı bir şekilde duyurmak için ses getirmek için bu hareketi gerçekleştirdik. Tüm dünya yaşanan bu insanlık suçuna göz göre göre sessiz kalmaktadır. Ailemizle birlikte çadırlarımızı kurduk, sabaha kadar da burada nöbet tutacağız. Dualarla Filistin'deki kardeşlerimize desteğimizi göstermeye çalışacağız" dedi.

Etkinliğin sabah namazının ardından sona ereceği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Bingöl, Gazze, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Vatandaşlar Filistin ve Gazze İçin Destek Nöbeti Tutacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 22:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Vatandaşlar Filistin ve Gazze İçin Destek Nöbeti Tutacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement