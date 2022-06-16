Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı

16.06.2022 11:47
Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşlara yönelik tanıtıcı stant, resim sergisi ve köpek timlerinin gösteri faaliyeti yapıldı. Yine merkez Ulucami mevkiinde vatandaşlara "Jandarma Benim Güven Demek" yazılı tişörtler dağıtıldı. Yapılan faaliyetlerden dolayı vatandaşlar, jandarma personeline teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı
Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı
Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı
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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Bingöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de jandarmanın kuruluşunun 183'üncü yılı etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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