Bingöl\'de Kadınlar Günü İftarı Düzenlendi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde iftar programında kadınlarla bir araya geldi.

Bingöl Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi. Konuk evinde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Müzik Şöleni Programı'na, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Maşide Gündoğdu, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın eşi Nurten Arıkan, ve çok sayıda kadın davetli katıldı. Başkan Arıkan ve eşi tarafından çiçeklerle karşılanan kadın konuklar, programa katılmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, Başkan Erdal Arıkan ise sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınların, gününü kutladı.

Başkan Arıkan, "Kadın annedir, annelik yönüyle gelecek ve yeni nesillere yön verendir. O yüzden kadınlara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevidir. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

İlahi ve şiir dinletilerinin de yer aldığı program, yerel sanatçılar tarafından katılımcılara verilen konserle son buldu. - BİNGÖL