Bingöl'de Kurallara Uymayan 6 Firma Para Cezası Aldı - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de Kurallara Uymayan 6 Firma Para Cezası Aldı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Haziran ayı içinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 6 firmaya para cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca, aynı ay içinde Bingöl Tüketici Hakem Heyeti'ne 122 başvuru yapıldığı ve 213 dosyanın karara bağlandığı belirtildi.

21.07.2024 16:42
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Haziran ayı içinde denetlenen ve kurallara aykırı davranan 6 firmaya para cezası uygulandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Haziran ayı içerisinde Bingöl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na 122 başvuruda bulunulmuştur. Aynı ay içerisinde kurul geçmiş dosyalarla birlikte toplam 213 dosyayı karara bağlamıştır. Bu dosyalardan 117'si lehte, 96'sı aleyhte sonuçlanmıştır. Aynı ay içerisindeki denetim faaliyetleri kapsamında ise ekiplerimiz 63 firmada toplam 587 ürünü denetlemiş, kurallara aykırı davranan 6 firmaya idari para cezası uygulanmıştır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Kurallara Uymayan 6 Firma Para Cezası Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Kurallara Uymayan 6 Firma Para Cezası Aldı - Son Dakika
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