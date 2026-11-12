Bingöl’de şehitler anısına fidan dikildi - Son Dakika
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Bingöl’de şehitler anısına fidan dikildi

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Bingöl’de şehitler anısına fidan dikildi
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Bingöl’de düzenlenen etkinlikte şehitler anısına fidan dikildi.

Bingöl'de düzenlenen etkinlikte şehitler anısına fidan dikildi.

Bingöl'de şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler adına fidanlar toprakla buluşturuldu. Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, öğrenciler ve il protokolü katıldı.

Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar şehitler adına fidan dikti. Etkinlikte, dikilen her fidanın şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak birer emanet ve gelecek nesiller için bir nefes olduğu mesajı verildi.

Kaynak: İHA
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