Bingöl\'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl'de yapılacak olan 2 bin 59 konutun kurası çekildi.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi programına; Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta konutların hayırlı olmasını diledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, bakanlık olarak depreme dayanıklı ve güvenli yapıların inşasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız yeni yönetmelikle depreme karşı güvenli binalar inşaatına kararını aldı. Bu kararın başında milletini ve ülkesini canından çok seven cumhurbaşkanımızın iradesi vardı. Cumhurbaşkanımız, 'Kentsel dönüşüm için siyasi hayatıma mal olsa dahi bu işi yapacağım' demişti. Başta bakanımız Murat Kurum olmak üzere tüm ekip olarak sahaya indik ve 455 bin 500 konutu zamanında vatandaşlarımıza teslim ettik. Talep çok fazla oldu. Yaklaşık 9 milyona yakın bir başvuru gerçekleşti. Bu nedenle birden karşılamak mümkün değil. Ancak kazanamayan hemşehrilerimiz üzülmesin. Bu 500 bin konutun ardından diğer 500 binler gelecek. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, konut alanında da sağlam ve dirençli yapılar inşa etmektir. Bu kura çekilişinin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla mutlu olan Yakup Yılmaz, "Veysi Yılmaz'ın abisiyim kendisi Genç ilçesi için TOKİ için müracaatta bulunmuş, bugün de kuralar vardı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi altında bu TOKİ kuraları çekildi. Kardeşim Veysel Yılmaz'a Genç ilçesinde TOKİ çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim. Herkese Allah nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde yapılacak toplam 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. - BİNGÖL