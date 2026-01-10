Bingöl'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bingöl'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı

Bingöl\'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı
10.01.2026 15:45  Güncelleme: 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl'de yapılacak olan 2 bin 59 konutun kurası çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bingöl'de yapılacak olan 2 bin 59 konutun kurası çekildi.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de inşa edilecek konutların hak sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi programına; Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta konutların hayırlı olmasını diledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, bakanlık olarak depreme dayanıklı ve güvenli yapıların inşasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız yeni yönetmelikle depreme karşı güvenli binalar inşaatına kararını aldı. Bu kararın başında milletini ve ülkesini canından çok seven cumhurbaşkanımızın iradesi vardı. Cumhurbaşkanımız, 'Kentsel dönüşüm için siyasi hayatıma mal olsa dahi bu işi yapacağım' demişti. Başta bakanımız Murat Kurum olmak üzere tüm ekip olarak sahaya indik ve 455 bin 500 konutu zamanında vatandaşlarımıza teslim ettik. Talep çok fazla oldu. Yaklaşık 9 milyona yakın bir başvuru gerçekleşti. Bu nedenle birden karşılamak mümkün değil. Ancak kazanamayan hemşehrilerimiz üzülmesin. Bu 500 bin konutun ardından diğer 500 binler gelecek. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, konut alanında da sağlam ve dirençli yapılar inşa etmektir. Bu kura çekilişinin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Engelli kardeşinin kurada isminin çıkmasıyla mutlu olan Yakup Yılmaz, "Veysi Yılmaz'ın abisiyim kendisi Genç ilçesi için TOKİ için müracaatta bulunmuş, bugün de kuralar vardı. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iradesi altında bu TOKİ kuraları çekildi. Kardeşim Veysel Yılmaz'a Genç ilçesinde TOKİ çıkmış. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Onun adına çok sevinçliyim. Herkese Allah nasip etsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kura butonuna basmasıyla Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere ilçelerinde yapılacak toplam 2 bin 59 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Bingöl, Yerel, Toki, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de TOKİ Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.