Bingöl'de Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasındaki husumet sona erdi - Son Dakika
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Bingöl'de Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasındaki husumet sona erdi

Bingöl\'de Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasındaki husumet sona erdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılında Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Aile mensupları el sıkıştı ve dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış sözü verdi.

27.07.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Bingöl'ün Genç ilçesinde 2022 yılında Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu. Aile mensupları el sıkıştı ve dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış sözü verdi.

Genç ilçe merkezinde yaşayan Zoroğlan ve Çağlayan ailesi üyeleri arasında 2022 yılında yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetmişti. 2 yıldır süren husumetin sonuçlanması için kanaat önderleri, STK temsilcileri ve Genç Kaymakamı Muhammet Güzel yoğun çaba sarf etti ve aileler barışmaya ikna edildi. Bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde iki aile mensupları el sıkıştı ve dualar eşliğinde Kuran'ı Kerim'in altından geçerek barış sözü verdi.

"Barışın sağlanmasında emeği geçenleri yürekten kutluyorum"

2 aile arasındaki husumetin barışla sonlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "Öncelikle çok güzel bir ortamda ve Bingöl'ümüze, Genç ilçemize yakışır bir barış ortamında bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Hakikaten çok güzel bir faaliyet için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kanaat önderlerinin de katkıları ile benliklerinden, nefislerinden sıyrılıp kalıcı bir barışı sağlamak konusunda adım atan her iki ailemize de çok teşekkür ediyorum. Kanaat önderlerinin girişimleri, bizlerin ve sizlerin şahitliğinin yanı sıra yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde çok güzel bir barışa imza atıyoruz. Bu husumetin son bulmasında ve barışın sağlanmasında emeği geçenlerin hepsini yürekten kutluyorum" dedi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel ise "Bugün burada bir araya gelerek, toplumsal barışın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Zoroğlan ve Çağlayan ailelerinin, barış için attıkları bu adımın tüm toplumumuza örnek olmasını diliyorum. Bu barışın kalıcı olmasını ve gelecekte benzer anlaşmazlıkların yaşanmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Bingöl eski milletvekilleri Kazım Ataoğlu ve Enver Fehmioğlu, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, siyasi partilerin ilçe başkanları, Bingöl, Mardin ve Siirt'ten kanaat önderlerinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Zoroğlan ve Çağlayan aileleri arasındaki husumet sona erdi - Son Dakika

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