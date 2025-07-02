Bingöl\'den Hatay\'a İtfaiye Desteği

Bingöl'den itfaiye ve yangın söndürme araçları, Hatay'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bingöl'de itfaiye ekipleri, Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Burada yangınlara müdahale eden ekipler, canla başla çalışarak yangını kontrol altına almada yardımcı oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaların ardından Bingöl'e döneceği kaydedildi. - BİNGÖL