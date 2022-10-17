Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, genç ofisi ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez yerleşkesinde bulunan Genç Ofisi ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerin genç ofis ile ilgili istek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Müdür Özdemir, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu. - BİLECİK