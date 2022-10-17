Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi

17.10.2022 10:39
Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi

Bingöl haber: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, genç ofisi ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, genç ofisi ziyaret etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez yerleşkesinde bulunan Genç Ofisi ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Ziyarette öğrencilerin genç ofis ile ilgili istek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Müdür Özdemir, yeni eğitim ve öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı Pelitözü kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesindeki ağaçlık alanda bank yangını Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesindeki ağaçlık alanda bank yangını
Kaynak: İHA

gençlik, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:06 Süleyman Soylu ve Fahrettin Koca'nın görüntülerine CHP'li Mehmet Göker'den tepki: Cenazede gülünmez
10:36 25 milyonluk servet yediemin otoparkında çürüyor
10:30 Milli sporcu İran'ı protesto etti! Final elemelerine başörtüsünü çıkararak katıldı
10:23 Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kanser aşıları 2030'dan önce hazır olacak
10:23 Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Eda Ece oldu
10:14 Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi
10:08 Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi
09:59 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu koruma ordusu sosyal medyada eleştiri aldı
09:54 Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış
09:48 Ev sahibinin kardeşi kiracıya saldırdı! 2 kaburgası kırıldı, yüzüne 4 dikiş atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 11:34:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl haber: İl Müdürü Özdemir, Genç Ofis ile ilgili talepleri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement