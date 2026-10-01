Bingöl Valiliği, Kiğı'da öldürülen 3 bozayı için soruşturma yürütüyor - Son Dakika
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Bingöl Valiliği, Kiğı'da öldürülen 3 bozayı için soruşturma yürütüyor

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Bingöl Valiliği, Kiğı\'da öldürülen 3 bozayı için soruşturma yürütüyor
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Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki çöplük alanında yiyecek arayan 3 bozayı, ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından Bingöl Valiliği, soruşturma başlatıldığını ve sorumluların tespiti için kamera görüntüleri ile delillerin incelendiğini duyurdu.

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çöplük alanında 3 bozayının ateşli silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Valilik, kamera kayıtları ve delillerin incelendiğini açıkladı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bulunan katı atık depolama tesisinde, yiyecek aramak için bölgeye geldikleri belirtilen 3 bozayı, ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Bingöl Valiliği tarafından soruşturma başlatılırken, güvenlik birimleri bölgede delil ve görüntü incelemesi başlattı.

Kiğı'daki katı atık depolama alanına uzun süredir yiyecek bulmak amacıyla gelen bozayıların, bölge sakinleri tarafından zaman zaman gözlemlendiği belirtildi. Ayıların özellikle akşam saatlerinde çöplük alanına geldiği, bazı vatandaşların ise hayvanları herhangi bir müdahalede bulunmadan uzaktan izlediği aktarıldı.

Ayıların öldürülmüş halde bulunmasının ardından olay, Kiğı Online Bilim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği ve çevre sakinleri tarafından gündeme taşındı. Dernek Başkanı Cüneyt Cici ve çevre sakinlerince kayda alınan görüntülerde, ayıların ateşli silahla vurulduğu görüldü. Hayvanların baş ve sırt bölgelerinden vuruldukları belirtildi.

FOTOKAPAN VE KAMERA KAYITLARININ İNCELENMESİ İSTENDİ

Olayın ardından çevre sakinleri, dernek temsilcileri ve hayvan hakları savunucuları, sorumluların tespit edilmesi için kapsamlı inceleme yapılmasını istedi. Bölgeye giriş ve çıkışın tek bir güzergahtan sağlandığı, ayrıca olay sırasında silah seslerinin çevreden duyulmasının mümkün olduğu ifade edilerek, olayın nasıl gerçekleştiğinin tüm yönleriyle araştırılması talep edildi. Bölgede bulunan fotokapanların yanı sıra mevcut güvenlik kamerası kayıtlarının da incelenmesi istendi.

VALİLİK: SORUMLULARIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, olayda kullanılan silah ve diğer delillerin tespit edilmesi, sorumluların belirlenerek en kısa sürede yakalanması ve adli mercilere teslim edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olay yeri ve çevresindeki mevcut kamera görüntüleri ile diğer delillerin titizlikle incelendiği kaydedilen açıklamada, sorumluların tespit edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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