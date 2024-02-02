Bingöl Valisi: 2023 yılında yapılan başvuruların %95\'i olumlu sonuçlandı

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde yapılan başvurulardan 4 bin 726 başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2023 yılında valilik ve ilçelere gelen Bilgi Edinme Hakkı kapsamında yapılan başvuru rakamlarını açıkladı. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılında valiliğimiz ve ilçelerimize Bilgi Edinme Hakkı kapsamında 4 bin 971 başvuru olmuş, 4 bin 726 başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Sadece 132 başvuru mevzuata aykırı olarak reddedilmiştir. 306 başvuru kısmen olumlu cevaplanmış, 26 başvuruda ise gizli ve sır niteliğindeki bilgiler ayıklanarak cevaplanmıştır. 275 başvuru ise ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. Bir idarenin şeffaf ve hesap verebilir olması vatandaş nezdindeki itibarının en açık göstergesidir. Bingöl Valiliği ve Kaymakamlıklar olarak en önemli önceliğimiz de budur" denildi. - BİNGÖL