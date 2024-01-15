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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Usta, basın mensuplarıyla fikir alışverişinde bulunarak, katılımları için teşekkür etti.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
15.01.2024 - 12:42,  Güncelleme: 12:50
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentteki ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri çerçevesinde Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentin birçok sorunu ve projeler hakkında basın mensuplarıyla fikir alışverişinde bulunan Vali Usta, katılımları için kendilerine teşekkür etti. Vali Usta, "10 Ocak ve devam eden günlerde görevli olarak Bingöl dışında bulunduğumdan ertelemek zorunda kaldığım Çalışan Gazeteciler Günü kahvaltı programımızı ilimizdeki ulusal ajans ve yerel basın mensupları ile bugün gerçekleştirdik. Basın mensuplarımızdan eğitim, sağlık, asayiş, trafik, turizm, deprem konulardaki soru, görüş ve değerlendirmelerini aldım çok kıymetliydi. Katılımları, kıymetli görüşleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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