Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle binlerce Aydınlıyı bir araya getirdi. Halk oyunları, bale gösterileri, modern danslar ve daha birçok performansın sergilendiği etkinlikler büyük beğeni topladı.

13.06.2024 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen etkinliklerin bu seferki adresi ise Atatürk Kent Meydanı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim gören 255 kursiyerin sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları, bale gösterileri, modern danslar ve daha birçok performans vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 5 bin kişinin izlediği gösterilerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Yaz akşamlarını renklendirecek etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz bu özel etkinliklere bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın, Sanat, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:52:21. #1.11#
SON DAKİKA: Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement