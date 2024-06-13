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Binlerce Aydınlı kent meydanında bir araya geldi

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen etkinliklerin bu seferki adresi ise Atatürk Kent Meydanı oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim gören 255 kursiyerin sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları, bale gösterileri, modern danslar ve daha birçok performans vatandaşlardan büyük beğeni topladı. 5 bin kişinin izlediği gösterilerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Yaz akşamlarını renklendirecek etkinliklerin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz bu özel etkinliklere bekliyoruz" dedi.