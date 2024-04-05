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Binlerce Balıkesirli Başkan Akın'ın misafiri oldu

Ahmet Akın:

"Balıkesir'in hayırlı evladı olmaktan başka isteğim yok"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeği ve Kadir Gecesi programında on binlerce Balıkesirliyle bir araya gelerek sevgi seliyle karşılandı. Programda konuşan Başkan Akın "Balıkesir benim ailem. Bu ailenin hayırlı evladı olmaktan başka hiçbir isteğim yok" dedi.

Balıkesir'de on binler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda düzenlediği iftar yemeği ve Kadir Gecesi programında buluştu. Görevi devralmasının ardından hızlı bir tempoyla hem personelini hem de hemşehrilerini ziyaret ederek teşekkür eden Başkan Ahmet Akın, Ramazan ayının incisi Kadir Gecesi'nde en sevdikleriyle 'Balıkesir Ailesi' ile iftar sofrasında bir araya geldi. 7'den 77'ye meydanı dolduran vatandaşlar, Başkan Ahmet Akın'a büyük ilgi gösterdi. Hiçbir vatandaşı kırmadan isteyen herkesle fotoğraf çekilen, sohbet eden Başkan Ahmet Akın da tüm hemşehrileriyle yakından ilgilendi.

'Size mahcup olmayacağız'

Programda vatandaşlara seslenen Başkan Ahmet Akın, tüm hemşehrilerinin mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Bundan bir hafta öncesine kadar dedim ki 'İnşallah, bir hafta sonra buluşuruz.' Hepinizden Allah razı olsun. Şimdiden bütün herkesin, hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allah; birliğimizi, beraberliğimizi eksik etmesin. İnşallah; sağlıkla, mutlulukla, huzurla nice bayramlara hep birlikte kavuşalım. Değerli hemşehrilerim, hiç merak etmeyin; Balıkesir'imizi yıldız gibi parlatmak için, Balıkesir'imizin hakkını, Balıkesirlilere iade etmek için, hemşehrilerimin, dul ve yetimlerimiz için, doğmamış çocuklarımızın hakkını iade etmek için sizlere teşekkür ederim bana destek verdiniz. Allah razı olsun, size mahcup olmayacağız. Her zaman söyledim. Balıkesir benim ailem dedim. Cenab-ı Allah benim şahidimdir; bu ailenin hayırlı evladı olmaktan başka hiçbir isteğim yok. Hayır duanızı eksik etmeyin. Kandiliniz mübarek olsun. Şimdiden bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.