Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu

16.06.2022 23:25

Samsun'da 4 gün sürecek konser maratonu başladı. Manga, Fatma Turgut ve Sefo'yu sahne alacağı gençlik konserlerinin ilk gününde binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyrukta saatlerce bekledi.

Yaz aylarının gelmesiyle gençlik konserleri başladı. Samsun'da bir otelde düzenlenen ve 4 gün sürecek Atakum Müzik Festivali'nin ilk gününde Fatma Turgut, Manga ve Sefo'yu dinlemeye gelen binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu.

Yüzlerce metrelik konser kuyruğu

SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Gençler, şarkıları dillere dolanan sanatçıları dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi. Festivalin diğer günlerinde ise Hayko Cepkin, Emir Can İğrek, Levent Yüksel, Sagopa Kajmer, Selçuk Balcı, Emre Aydın, Can Bonomo ve Anıl Piyancı gibi birbirinden ünlü tam 24 isim sahneye çıkacak.

Samsun'da Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için binlerce genç saatlerde kuyrukta bekledi
Sefo
Samsun'da Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için binlerce genç saatlerde kuyrukta bekledi
Fatma Turgut
Samsun'da Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için binlerce genç saatlerde kuyrukta bekledi
Manga
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

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