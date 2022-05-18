Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti - Son Dakika
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Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti

18.05.2022 12:49
Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti

Sivaslı bıçak ustası, binlerce boynuzun arasından özenle seçip koleksiyonuna katıp manda boynuzundan yaptığı bıçak setini Şanlıurfa'ya ataması yapılan Sivas Valisi Salih Ayhan'a hediye etti.

Sivaslı bıçak ustası, binlerce boynuzun arasından özenle seçip koleksiyonuna katıp manda boynuzundan yaptığı bıçak setini Şanlıurfa'ya ataması yapılan Sivas Valisi Salih Ayhan'a hediye etti.

Bıçak ustası Emre Göçeri, koç ve manda boynuzlarından yaptığı Sivas Bıçaklarını koleksiyona dönüştürdü. Binlerce boynuzun içerisinden özenle seçtiği boynuzları ince işçiliklerle koleksiyonluk bıçaklar haline dönüştüren Göçeri, bir seti geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sivas Valisiyken Şanlıurfa Valiliğine Atanan Salih Ayhan'a hediye etti.

"Tayininin çıkması bizim için üzücü"

Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, Vali Salih Ayhan'ın Sivas'ta çok büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Benim koleksiyonluk bıçak serim var. Sayın Sivas Valimiz Salih Ayhan'ın bizde değeri çok farklı, kendisinin Sivas'a çok büyük hizmetleri oldu. Şanlıurfa'ya tayininin çıkması bizim için gerçekten üzücü İnşallah daha iyi hizmetleri orada olur. Onun için patentini aldığım koleksiyonumdan ayırmış olduğum 3 tane özel tasarım çakım kendisine nasip oldu. Bizzat hediye etmek için götüreceğiz. Boynuzda kolay kolay bu saplar çıkmaz biz on binlerce boynuzun içerisinden seçerek koleksiyonumuza kattık. Bu özel tasarım bıçakları koleksiyonumuzdan çıkarıp valimize hediye etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

Öte yandan hediyeyi alan Vali Salih Ayhan, bıçakları çok beğendiğini söyleyerek, Emre Göçeri'ye teşekkür etti. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Binlercesi arasından özenle seçip valiye hediye etti - Son Dakika


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