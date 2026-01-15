BİOSUN\'dan çöp konteynırı eleştirisine açıklama

Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi (BİOSUN), Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde çöp konteynırların pisliği hakkında yaptığı açıklamaya karşı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bilecik il geneline toplamda 400 adet çöp konteynırı alımı yapıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kentte oturmadığı çoğu zamanda il ve yurtdışında olduğundan bunu görememiş sanırım ya da değişimin farkında değil" denildi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz günlerde kentte görev yapan yerel ve ulusal basınla bir araya gelmişti. Burada kentteki çöp konteynırların hali ortada olduğunu anlatan Subaşı, "Çoğu delik ve pis. Bundan dolayı sokaklarda kokular oluşuyor. Çöp konteynırı kendimiz alamıyoruz, yönetmelik gereği. Bizlere Bilecik Belediyeler Birliği tarafından bizlere tahsis edilmesi gerekiyor. Japonya ziyaretinde bir çöp toplama tesisini ziyaret ettik. İlk gittiğimizde neresi olduğunu bile anlamadık. Ortada bir koku bile yoktu. Her çalışanın özel maskeleri ve giysileri vardı. Bizden gerçekten 50 yıl öndeler. Biz ise halen bu problemleri yaşıyoruz. Çöp toplama işi bize yıkılmış durumda. Normalde herkesin kendi çöpünü toplaması uygun olandır" demişti.

"Başkan Subaşı değişin farkında değil"

Bunun üzerinde BİOSUN tarafından yapılan açıklamada, Bilecik il geneline toplamda 400 adet çöp konteynırı alımı yapıldığı belirtilerek, "Bunları kentte öncelikli olan yerlerde değişimler başladı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı kentte oturmadığı çoğu zamanda il ve yurtdışında olduğundan bunu görememiş sanırım ya da değişimin farkında değil. Bizler kentteki öncelikli yerleri değişimine başlarken, aynı anda ilçelerimizde planlama yaptık. Çöp konteynırın pis olmasının sebebi 3 aydır su yok tesisimizde. Gününü belli saatlerinde 1 kere su veriliyor sonra yine yok. Çöp konteynırı yıkama aracımız su olmadığından yıkama yapamıyor. Melek Mızrak Subaşı başkanımız Japonya'ya gittiği ve bir çöp tesisini dolaşırken oranın bir çöp tesisi olduğunu sonradan anladığı söylemiş. Keşke orada su tesislerini de gezseymiş su sorunu yaşamasaydık. Bizler Bilecik halkına hizmet için BİOSUN olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz" denildi.

"Davayı neden geri çekti?"

Açıklamanın devamında Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın delik, pis, ve kokuyor dediği çöp konteynırların kendilerinden önceki firmaya ait olduğu belirtilerek, "Dönemin yine CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin zamanında o günkü çöp toplama firması 'Referans'a açılan davayı neden geri geçtiğini sormak isteriz. Kapalı kapılar ardından anlaştığı firmadan kalma bu çöp konteynırları hakkında başkan vekilliği ve belediye başkanı olduğunuz sürece neden bir açıklama yapmadınız o dönemde bu şekildeydi bu çöp konteynırları. Bizim firmasına çöp toplama işinin geçtiği gün bizler zaten gerekli çalışmaları başlattık, Bilecik halkının refahı ve sağlığı için gerekli hizmetleri veriyoruz" dedi. - BİLECİK