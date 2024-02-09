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Bir Eylül Sanayi Sitesi yağmur suyu hattına kavuşuyor

UŞAK - Uşak Belediyesi, yağışlar sırasında Bir Eylül Sanayi Sitesi'nde yaşanan su baskınlarını önlemek amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Yetkililerce, hızla ilerleyen çalışmaların site genelinde etaplar halinde devam edeceği paylaşıldı.

Bir Eylül Sanayi Sitesi'ne, proje kapsamında toplamda 260 metre uzunluğunda 400'lük beton büzler döşeniyor. Su baskınları konusunda bölgeye rahat bir nefes aldıracak çalışmalarda 3. Seval Sokak'ta, 5. ve 6. Site Sokaklarda ve ayrıca Sanayi Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Fiziki şartlar ve ihtiyaç durumuna göre diğer sokaklarda da devam edecek olan çalışmalar sayesinde, site genelindeki drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve suyun etkili bir şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor. Özellikle aşırı yağmurdan kaynaklanan sel gibi doğal afetlerde yaşanan su baskınlarını önemli ölçüde ortadan kaldıracak olan proje; işletmelerin faaliyetlerinin kesintisiz sürmesine imkan tanıyacak.

"Güçlü altyapı, güçlü gelecektir"

Kent genelindeki çalışmaları yakından takip eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bölgeye yaptığı ziyaretle son durumu yerinde inceledi. Kent genelinde önemli altyapı çalışmalarının yapıldığını ve köklü projelerin de hayata geçirileceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Şehirler sadece üst yapı çalışmalarıyla değil, altyapı noktasında atılacak önemli adımlar eşliğinde gelişir. Şehirler için güvenli ve güçlü bir gelecek, doğru bir altyapı ile mümkün olur. Bu kapsamda Uşak Belediyesi olarak şimdiye kadar şehrimizde altyapı alanında değerli çalışmalar gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte çok daha kapsamlı projelerle Uşak'ta önemli bir süreci başlatmış olacağız." dedi.

Bugüne kadar aşırı yağışlarda dükkanlarının ve ekipmanlarının zarar gördüğünü belirten bölge esnafı ise bu durumun yapılan alt yapı çalışmaları ile son bulacağı için memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a teşekkürlerini iletti.