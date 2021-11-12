Üye Girişi
"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Yozgat'ta da başladı - Son Dakika

"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Yozgat'ta da başladı

12.11.2021 18:10
"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Yozgat'ta da başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat'ta başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat'ta başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Ziya Polat, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.

Muslubelen uygulama noktasında trafik denetimine katılan Vali Ziya Polat, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının başlatıldığını söyledi. Vali Polat'a Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdür Murat Esertürk'te eşlik etti.

Trafik konusunda tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğini belirten Vali Polat, "Yozgat'ımız Doğuyu Batıya Batıya, Kuzeyi Güneye bağlayan ana yol üzerinde kavşak noktasında vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için karayollarımızla Belediyelerimizle yollarımızda tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Yolların kalitesinin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kurallara uymasını çok önemli olduğunun bilincindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın projeleri kapsamında yaşam tünelini Yozgat'ta da hayata geçirdik burada uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza yaşam için kısa bir mola mottosuyla vatandaşlarımıza burada birkaç dakika misafir ediyoruz onlara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyoruz" dedi.

Vali Polat, sürücülerin kurallara uyması gerektiğini söyleyerek "Uzun yolda 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Bizler de vatandaşlarımızı yaşam tüneli sayesinde kısa bir mola verdiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın trafikle ilgili her yıl daha iyiye anlayışlı çalışmalar devam ediyor. Bir haftadır devam güvenli trafik bir hareketine bakar çalışması gündemde arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için eğitimleri yapıyoruz. Burada amacımız kesinlikle ceza kesmek değil vatandaşlarımızı bilgilendirip önemli olan vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıkla ulaşmak istedikleri ailelerine memleketlerine ulaşmaları. Yozgat olarak tedbirlerimizi aldık, değerli sürücülerimizden lütfen trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Güvenli trafik için bir hareketimiz yeter" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası Yozgat'ta da başladı
Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası Yozgat'ta da başladı
Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası Yozgat'ta da başladı
Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası Yozgat'ta da başladı

İçişleri Bakanlığı, Celal Köse, Ziya Polat, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası Yozgat'ta da başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi 19:11 Agüero kalp rahatsızlığının ardından futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü iddialara yanıt verdi Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti 18:30 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı 17:43 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz 17:40 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki         
19:12
Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor         
18:32
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi         
17:42
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 19:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Yozgat'ta da başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement